31 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Sandro Wagner kimdir?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak bir takım kurmak isteyen 'ın gündemine gelen 'in yaşamı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Sandro Wagner kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Burak Yılmaz'ın ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan Alman golcü 'in menajeri Felix Frey'le görüştü.

SANDRO WAGNER KİMDİR?

29 Kasım 1987 yılında dünyaya gelen Sandro Wagner 194 cm boyunda ve forvet oynamaktadır. 'ten TJ Teda'ya 5 milyon euro bedelle transfer olmuştur. Sandro Wagner'in bonservisi elinde ve Beşiktaş ile adı anılmaktadır. Kariyeri boyunca 420 maçta 111 gol 32 asist yapmıştır.

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