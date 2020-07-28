28 Temmuz 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta çifte imza yolda! Papiss Cisse ve Fabrice N'Sakala...

Kartal'da çifte imza yolda! Aynı takımdan iki isim...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Burak Yılmaz ayrılığı sonrasında forvet transferi için ekstra mesai harcayan Beşiktaş, gündemine Alanyaspor'dan 'yi almıştı. Aynı zamanda sol bek operasyonunu sürdüren siyah-beyazlılar, Fabrica N'Sakala'ya da talip olmuştu. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından iki oyuncuyla görüşüp son pürüzleri gidermeyi hedefliyor.

Yeni sezonun kadrosunu oluştururken baştan sona değişikliğe gidecek olan Beşiktaş'ta gözler Aytemiz Alanyaspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinde... Siyah-beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı Fabrice N'Sakala ve Papiss Cisse ile maçtan sonraki gün Vodafone Park ya da Ümraniye'de bir araya gelecek. Fransız yıldız ile 2+1 yıllık anlaşmaya varan ve yıllık 800 bin Euro ödeyecek olan Beşiktaş, 29 yaşındaki sol beke resmi imzayı attıracak. N'Sakala takım arkadaşı ve yakın dostu Cisse'yle beraber gelecek.

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CISSE İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Senegalli futbolcuyla yüz yüze son görüşmeyi gerçekleştirecek olan Beşiktaş, oyuncuyla sözleşme süresindeki pürüzü aşarak imzaları atacak. 35 yaşındaki golcü futbolcuya bonuslarla birlikte 1.2 milyon Euro değerinde bir sözleşme teklif edilmiş ve olumlu yanıt alınmıştı. İki futbolcuyla imzaları atarak ilk transferleri yapmak isteyen Kartal, daha sonra oyunculara 10 Ağustos'a kadar izin verecek.

Süper Lig'de rakip kalelere 105 şut gönderip 52 isabet bulan , 22 kez ağları havalandırdı. Senegalli çok başarılı bir sezon geçirmesine rağmen krallığı 24 gollü Sörloth'a kaptırdı. (Sabah)

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