Beşiktaş'ta çifte imza yolda! Papiss Cisse ve Fabrice N'Sakala...
Burak Yılmaz ayrılığı sonrasında forvet transferi için ekstra mesai harcayan Beşiktaş, gündemine Alanyaspor'dan Papiss Cisse'yi almıştı. Aynı zamanda sol bek operasyonunu sürdüren siyah-beyazlılar, Fabrica N'Sakala'ya da talip olmuştu. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından iki oyuncuyla görüşüp son pürüzleri gidermeyi hedefliyor.
Yeni sezonun kadrosunu oluştururken baştan sona değişikliğe gidecek olan Beşiktaş'ta gözler Aytemiz Alanyaspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinde... Siyah-beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı Fabrice N'Sakala ve Papiss Cisse ile maçtan sonraki gün Vodafone Park ya da Ümraniye'de bir araya gelecek. Fransız yıldız ile 2+1 yıllık anlaşmaya varan ve yıllık 800 bin Euro ödeyecek olan Beşiktaş, 29 yaşındaki sol beke resmi imzayı attıracak. N'Sakala takım arkadaşı ve yakın dostu Cisse'yle beraber gelecek.
CISSE İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Senegalli futbolcuyla yüz yüze son görüşmeyi gerçekleştirecek olan Beşiktaş, oyuncuyla sözleşme süresindeki pürüzü aşarak imzaları atacak. 35 yaşındaki golcü futbolcuya bonuslarla birlikte 1.2 milyon Euro değerinde bir sözleşme teklif edilmiş ve olumlu yanıt alınmıştı. İki futbolcuyla imzaları atarak ilk transferleri yapmak isteyen Kartal, daha sonra oyunculara 10 Ağustos'a kadar izin verecek.
Süper Lig'de rakip kalelere 105 şut gönderip 52 isabet bulan Papiss Cisse, 22 kez ağları havalandırdı. Senegalli çok başarılı bir sezon geçirmesine rağmen krallığı 24 gollü Sörloth'a kaptırdı. (Sabah)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı