28 Temmuz 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş için Yohan Boli iddiası!

Süper Lig devi için Yohan Boli iddiası!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Siyah-beyazlılar daha önce de transfer etmeye çalıştığı forması giyen Yohan Boli için girişimlerini arttırdı. Beşiktaş, geçen sezon 3 milyon Euro karşılığında Al Rayyan'a transfer olan 26 yaşındaki forvet için kiralama teklifi yaptı.

Siyah-beyazlılar daha önce de transfer etmeye çalıştığı forması giyen Yohan Boli için girişimlerini arttırdı. Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, geçen sezon 3 milyon Euro karşılığında Al Rayyan'a transfer olan 26 yaşındaki forvet için kiralama teklifi yaptı. Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakan Boli'nin Beşiktaş'a gelmek istediği, görüşmelerde de sona gelindiği öğrenildi. Piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında olan Fildişili futbolcunun sözleşmesi 2023'te bitiyor.

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