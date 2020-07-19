Kalpler sahada kulaklar Sivas'ta!
Beşiktaş, sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, hem ezeli rakibini devirip sükse yapmak hem de seriyi sürdürmek amacında. Sezonu 3. bitirerek Devler Ligi şansını zorlamak isteyen Kartal’ın bir kulağı da Sivas’ta olacak.
Ve Süper Lig'de sezonun son derbisi bugün oynancak... Beşiktaş ile Fenerbahçe 33. hafta karşılaşmasında Vodafone Park'ta sahaya çıkacak. 21.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kara Kartal, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu 3. sırada tamamlamayı hedefliyor. Ezeli rakibini yenerek galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Beşiktaş, diğer yandan da bir basamak üstündeki Sivas'un puan kaybetmesini bekleyecek.
ATIBA DÖNÜYOR
Beşıktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Deneyimli futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara çıkmaya başlayan Burak Yılmaz'ın da derbide forma giymesi bekleniyor. Öte yandan kart cezalısı olan N'Koudou derbide forma giyemeyecek. Fransız futbolcunun yanı sıra kulüp tarafından kalan 2 haftada oynayamayacakları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak.
KARTLAR HAVADA UÇTU
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son dokuz resmi müsabakada Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 6 kırmızı kart görürken toplam 13 kırmızı kart çıktı. Bu sezon sarı-lacivertli futbolcular Süper Lig'de 10 kez kırmızı kart görerek bu alanda en çok ceza alan takım oldu.
ŞUT ATMAKTAN ÇEKİNMEYİN
Teknik direktör Sergen Yalçın, son idmanda uyarılarını yaptı. Oyuncularından rakip kaleye hızlı gitmelerini isteyen usta hoca, "Yerden seri paslarla atak yapacağız. Topu kanatlar yerine orta alandan kullanmaya çalışın. Şut atma konusunda da çekingen olmayın" dedi.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Kartal, F.Bahçe derbisi hazırlıklarını dün akşam yaptığı iddmanla tamamladı. Pas ve 5'e 2 top kapma antremanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Oyuncuların oldukça hırslı olması gözden kaçmadı. İdman şut denemeleri ile son buldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı