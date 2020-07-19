Kalpler sahada kulaklar Sivas'ta!

Beşiktaş, sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, hem ezeli rakibini devirip sükse yapmak hem de seriyi sürdürmek amacında. Sezonu 3. bitirerek Devler Ligi şansını zorlamak isteyen Kartal’ın bir kulağı da Sivas’ta olacak.

Ve Süper Lig'de sezonun son derbisi bugün oynancak... Beşiktaş ile Fenerbahçe 33. hafta karşılaşmasında Vodafone Park'ta sahaya çıkacak. 21.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kara Kartal, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu 3. sırada tamamlamayı hedefliyor. Ezeli rakibini yenerek galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Beşiktaş, diğer yandan da bir basamak üstündeki Sivas'un puan kaybetmesini bekleyecek.

ATIBA DÖNÜYOR

Beşıktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Deneyimli futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara çıkmaya başlayan Burak Yılmaz'ın da derbide forma giymesi bekleniyor. Öte yandan kart cezalısı olan N'Koudou derbide forma giyemeyecek. Fransız futbolcunun yanı sıra kulüp tarafından kalan 2 haftada oynayamayacakları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak.

KARTLAR HAVADA UÇTU

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son dokuz resmi müsabakada Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 6 kırmızı kart görürken toplam 13 kırmızı kart çıktı. Bu sezon sarı-lacivertli futbolcular Süper Lig'de 10 kez kırmızı kart görerek bu alanda en çok ceza alan takım oldu.

ŞUT ATMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Teknik direktör Sergen Yalçın, son idmanda uyarılarını yaptı. Oyuncularından rakip kaleye hızlı gitmelerini isteyen usta hoca, "Yerden seri paslarla atak yapacağız. Topu kanatlar yerine orta alandan kullanmaya çalışın. Şut atma konusunda da çekingen olmayın" dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kartal, F.Bahçe derbisi hazırlıklarını dün akşam yaptığı iddmanla tamamladı. Pas ve 5'e 2 top kapma antremanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Oyuncuların oldukça hırslı olması gözden kaçmadı. İdman şut denemeleri ile son buldu.

DİĞER