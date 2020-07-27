Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın boşluğu onunla dolacak! Sergen Yalçın onayı verdi

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte kadrosundaki golcü oyuncular Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar bu kapsamda sürpriz bir ismi gündemine alırken, teknik direktör Sergen Yalçın da bu harekata onay verdi. İşte o isim ve detaylar...