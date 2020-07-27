27 Temmuz 2020, Pazartesi

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın boşluğu onunla dolacak! Sergen Yalçın onayı verdi

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte kadrosundaki golcü oyuncular Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar bu kapsamda sürpriz bir ismi gündemine alırken, teknik direktör Sergen Yalçın da bu harekata onay verdi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 09:56
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın boşluğu onunla dolacak! Sergen Yalçın onayı verdi

Beşiktaş'ta bir yandan yaprak dökümü devam ederken, diğer yandan da ayrılan isimlerin yerlerini doldurmak için transfer çalışmaları sürdürülüyor.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın boşluğu onunla dolacak! Sergen Yalçın onayı verdi

Ligi 3. sırada bitiren siyah-beyazlılarda Boateng ve Burak Yılmaz takıma veda etmişti. İki golcünün ayrılığı sonrası forvet mevkisi için arayışlar hız kazandı.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın boşluğu onunla dolacak! Sergen Yalçın onayı verdi

Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın boşluğu onunla dolacak! Sergen Yalçın onayı verdi

Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim teknik direktör Sergen Yalçın'ın da görüşlerini alarak Hollanda ekiplerinden Feyenoord'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan forvet Nicolai Jörgensen'i listenin en başına aldı.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın boşluğu onunla dolacak! Sergen Yalçın onayı verdi

4 sezondur Feyenoord forması giyen Nicolai Jörgensen bu sezon 18 resmi karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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