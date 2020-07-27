27 Temmuz 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Dick Advocaat açıkladı! Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a geri döndü

Yıldız oyuncu geri döndü! Kiralık gitmişti
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 Giriş Tarihi: 27.07.2020

Feyenoord'un teknik direktörü , devre arasında 'tan kiralanan 'la anlaşılamadığını ve oyuncunun siyah-beyazlılara geri döndüğünü açıkladı.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da teknik direktör , gelecek sezon planlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'tan kiralanan dahil 3 futbolcunun geri döndüğünü açıklayan Advocaat, "Yeni sezon planlamasını yapıyoruz. Oğuzhan Özyakup ile birlikte Ayoub ve Tapia gitti, orta saha transferi yapmamız gerekiyor. Oğuzhan genellikle oynayamadı ancak uluslararası tecrübesi olan bir oyuncuydu ve önemliydi" ifadelerini kullandı.

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