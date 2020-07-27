Feyenoord'un teknik direktörü Dick Advocaat, devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan Oğuzhan Özyakup'la anlaşılamadığını ve oyuncunun siyah-beyazlılara geri döndüğünü açıkladı.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da teknik direktör Dick Advocaat, gelecek sezon planlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan kiralanan Oğuzhan Özyakup dahil 3 futbolcunun geri döndüğünü açıklayan Advocaat, "Yeni sezon planlamasını yapıyoruz. Oğuzhan Özyakup ile birlikte Ayoub ve Tapia gitti, orta saha transferi yapmamız gerekiyor. Oğuzhan genellikle oynayamadı ancak uluslararası tecrübesi olan bir oyuncuydu ve önemliydi" ifadelerini kullandı.

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