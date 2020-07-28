Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi resmen duyurdu! "Caner Erkin ve Gökhan Gönül..."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlılardaki son durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, sözleşmeleri biten Caner Erkin ve Gökhan Gönül konusuna da değindi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Anadolu Ajansı'nın Spor Masası'na konuk oldu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

"Saçma sapan puanlar kaybettik. Şampiyon da olabilirdik."

"Buraya 3-5 milyon Euro'luk oyuncuları taşıyan uçakları indirmeye gelmedik. Altyapıya daha fazla önem vereceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz."

"Sergen hoca istiyorsa ömrünü burada geçirsin, başarılı olacağına inanıyorum."

"Ben ağlamaya devam edeceğim... Sadece güzel günleri yaşamak isteyenlerin; Allah yollarını açık etsin. Biz bir aileyiz. Beşiktaş'ı derleyip toparladığım zaman bana hak vereceklerdir. Umarım ilerde, ağlamayan başkanları olur."

"13. sıradan 3. sıraya çıkmak bir başarıdır ama şampiyon olamamak da bizim için mutsuzluk kaynağıdır."

"10 MİLYON TL BAĞIŞLAYACAĞIZ"

"Yönetim olarak #BırakmamSeni kampanyasına 10 milyon TL bağış yapacağız."

"Ayın 9'unda stadımızda canlı yayın yapacağız. Orada iş adamlarımıza bağlanacağız"

"Eski yönetici Hüseyin Yücel, 'Her yönetici 1M€ versin, borç kapanır' dedi. Ben de kendisini aradım ve 'Madem öyle neden siz vermediniz de burada insanları 6 ay parasız bıraktınız' dedim"

"Beşiktaş şu an ne durumdaysa, Fenerbahçe ve Galatasaray da aynı konumda. Birbirimizden farkımız yok. Aynı ölçülerde hareket edersek, kulüpleri zarara sokmayız ve eşit şartlarda mücadele ederiz"

"Prensip olarak Burak, Lille'e gitmek istedi. Teknik detaylar şu anda konuşuluyor, bittiğinde açıklayacağız."

CANER VE GÖKHAN KONUSU...

"Caner ve Gökhan, oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz."

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