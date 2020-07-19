Sergen Yalçın'dan derbi uyarısı! "Kesinlikle..."

Avrupa kupalarına katılmak için kritik önem taşıyan Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına uyarılarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Bu karşılaşma kesinlikle bir prestij maçı değil. Üçüncülük maçına çıkacağız" dedi.

Süper Lig'de haftalardır üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin kesinlikle prestij veya formalite maçı olmadığını söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre futbolcularıyla hafta boyu gerçekleştirdiği toplantılarda ligi üçüncü bitirmek için derbiyi kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Yalçın'ın, "Sivasspor üçüncülüğe bizden daha yakın. Bizim bu noktada yapmamız gereken, kalan maçları kazanıp, Sivasspor'un puan kaybetmesini beklemek. Bu yoldaki ilk adımımız Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak olmalı. Bu karşılaşma kesinlikle bir prestij maçı değil. Üçüncülük maçına çıkacağız. Sahadan galibiyetle ayrılarak umutlarımızı ve iddiamızı son haftaya taşımalıyız" diye konuştuğu öğrenildi.

Teknik patron Sergen Yalçın, Süper Lig'de sezonun kendileri için son derece inişli, çıkışlı geçtiğine de vurgu yaptı.

Siyah-beyazlı hocanın, "Tüm sıkıntılara rağmen buralarda olabilmek çok kolay değil. Hedefsiz kaldığımız dönemlerde sizler sahada elinizden geleni yaptınız. Bu oynama ve kazanma arzusu yüzünden sizlere ayrıca teşekkür etmeliyim. Aynı isteği bu maçta da göstereceğinizi biliyorum. Derbinin taraftarımız için ne kadar önemli olduğunu da aklınızdan çıkarmayın" ifadelerini kullandığı bildirildi.

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