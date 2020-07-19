Sergen Yalçın'dan derbi uyarısı! "Kesinlikle..."
Avrupa kupalarına katılmak için kritik önem taşıyan Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına uyarılarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Bu karşılaşma kesinlikle bir prestij maçı değil. Üçüncülük maçına çıkacağız" dedi.
Süper Lig'de haftalardır üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin kesinlikle prestij veya formalite maçı olmadığını söyledi.
Milliyet'te yer alan habere göre futbolcularıyla hafta boyu gerçekleştirdiği toplantılarda ligi üçüncü bitirmek için derbiyi kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Yalçın'ın, "Sivasspor üçüncülüğe bizden daha yakın. Bizim bu noktada yapmamız gereken, kalan maçları kazanıp, Sivasspor'un puan kaybetmesini beklemek. Bu yoldaki ilk adımımız Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak olmalı. Bu karşılaşma kesinlikle bir prestij maçı değil. Üçüncülük maçına çıkacağız. Sahadan galibiyetle ayrılarak umutlarımızı ve iddiamızı son haftaya taşımalıyız" diye konuştuğu öğrenildi.
Teknik patron Sergen Yalçın, Süper Lig'de sezonun kendileri için son derece inişli, çıkışlı geçtiğine de vurgu yaptı.
Siyah-beyazlı hocanın, "Tüm sıkıntılara rağmen buralarda olabilmek çok kolay değil. Hedefsiz kaldığımız dönemlerde sizler sahada elinizden geleni yaptınız. Bu oynama ve kazanma arzusu yüzünden sizlere ayrıca teşekkür etmeliyim. Aynı isteği bu maçta da göstereceğinizi biliyorum. Derbinin taraftarımız için ne kadar önemli olduğunu da aklınızdan çıkarmayın" ifadelerini kullandığı bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı