Ahmet Nur Çebi: Şimdi sıra bizde
Beşiktaş'ta Başkan Çebi, oyunculara teşekkür etti; “Takım bu sezon elinden geleni yaptı. Şimdi görev biz yönetimde. Avrupa için 100 milyon TL’ye yakın bir kaynak bulmalıyız" dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi şansları ve Avrupa mecarası için konuştu. Başkan, Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istekdiklerini söyledi. "Takım bu sezon elinden geleni yaptı. Şimdi görev biz yönetimde. Avrupa'ya gidebilmemiz için 100 milyon TL'ye yakın bir kaynak bulmamız lazım. Kolay değil ama lisansı almak bizim görevimiz. İnşallah en kısa zamanda bu sorunu da çözeceğiz Ne yapıp edip Avrupa'ya gitmek için gerekli ödemeleri yapmak bizim görevimiz" diyen Çebi, Şampiyonlar Ligi'nin Trabzonspor'un hakkı olduğunu da sözlerine ekledi. Çebi, şunları söyledi: Ülkemize puanlar getirmek istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz. Şampiyonlar Ligi ihtimali de var ama maçtan sonra Sergen Hocam çok güzel söyledi. Orası Trabzonspor'un hakkı. İnşallah cezaları kalkar ve Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler.
3.LÜK DE BAŞARI SAYILABİLİR
Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, sezonu 3. bitirmenin mevcut şartlarda başarı sayılabileceğini kaydetti. Ahmet Nur Çebi, "Kaybetmememiz gereken maçlarda puanları sahada bıraktık. Bunu özellikle üstünü çizerek vurgulamak istiyorum. Çünkü o kritik maçları kazansaydıkeğer biz şampiyon olabilirdik. Ama bu zor günleri atlatmak da hiç kolay değil. İçinde bulunduğumuz bu ortamda üçüncü olmak da başarı sayılabilir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı