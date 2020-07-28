28 Temmuz 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi: Şimdi sıra bizde

Şimdi sıra bizde
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Beşiktaş'ta Başkan Çebi, oyunculara teşekkür etti; “Takım bu sezon elinden geleni yaptı. Şimdi görev biz yönetimde. Avrupa için 100 milyon TL’ye yakın bir kaynak bulmalıyız" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi şansları ve Avrupa mecarası için konuştu. Başkan, 'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istekdiklerini söyledi. "Takım bu sezon elinden geleni yaptı. Şimdi görev biz yönetimde. Avrupa'ya gidebilmemiz için 100 milyon TL'ye yakın bir kaynak bulmamız lazım. Kolay değil ama lisansı almak bizim görevimiz. İnşallah en kısa zamanda bu sorunu da çözeceğiz Ne yapıp edip Avrupa'ya gitmek için gerekli ödemeleri yapmak bizim görevimiz" diyen Çebi, Şampiyonlar Ligi'nin 'un hakkı olduğunu da sözlerine ekledi. Çebi, şunları söyledi: Ülkemize puanlar getirmek istiyoruz. Avrupa Ligi'ndeyiz. Şampiyonlar Ligi ihtimali de var ama maçtan sonra Sergen Hocam çok güzel söyledi. Orası Trabzonspor'un hakkı. İnşallah cezaları kalkar ve Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler.

3.LÜK DE BAŞARI SAYILABİLİR
Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, sezonu 3. bitirmenin mevcut şartlarda başarı sayılabileceğini kaydetti. Ahmet Nur Çebi, "Kaybetmememiz gereken maçlarda puanları sahada bıraktık. Bunu özellikle üstünü çizerek vurgulamak istiyorum. Çünkü o kritik maçları kazansaydıkeğer biz şampiyon olabilirdik. Ama bu zor günleri atlatmak da hiç kolay değil. İçinde bulunduğumuz bu ortamda üçüncü olmak da başarı sayılabilir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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