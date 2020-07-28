Çinli Wu Lei kapıları kapattı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilen Wu Lei, geleceğine ilişkin konuştu. Aktif futbol yaşantısını Espanyol kulübünde geçiren oyuncu, kısa bir video çekti ve gelecek yıl planını duyurdu.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilen Wu Lei, geleceğine ilişkin konuştu. Aktif futbol yaşantısını Espanyol kulübünde geçiren oyuncu, kısa bir video çekti ve gelecek yıl planını duyurdu. 28 yaşındaki Çinli kanat oyuncusu "Bir sonraki durağımın ne olacağını tartışan birçok insan gördüm ancak planımın ne olacağını artık netleştirdim. Espanyol'da devam etmeye karar verdim" dedi.

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