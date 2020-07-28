28 Temmuz 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Çinli Wu Lei kapıları kapattı

Çinli Wu Lei kapıları kapattı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilen Wu Lei, geleceğine ilişkin konuştu. Aktif yaşantısını Espanyol kulübünde geçiren oyuncu, kısa bir video çekti ve gelecek yıl planını duyurdu.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilen Wu Lei, geleceğine ilişkin konuştu. Aktif yaşantısını Espanyol kulübünde geçiren oyuncu, kısa bir video çekti ve gelecek yıl planını duyurdu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu "Bir sonraki durağımın ne olacağını tartışan birçok insan gördüm ancak planımın ne olacağını artık netleştirdim. Espanyol'da devam etmeye karar verdim" dedi.

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