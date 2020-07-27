27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim: Fode Koita
Tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olmasının ardından yeni sezon için forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Aytemiz Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse'yi kadrosuna katacağı konuşulan siyah-beyazlıların, Kasımpaşalı Fode Koita'yı gündemine aldığı ve ilk görüşmenin gerçekleştirildiği öğrenildi.
Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasıyla golcü arayışları hız kazandı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın forveti Fode Koita'yı gündemine aldı.
TRT Spor'un haberine göre Kartal, Gineli golcünün menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve bu görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.
Fode Koita bu sezon lacivert-beyazlı formayla çıktığı 24 lig maçında 12 gol atıp, 5 de asist yaparak takımının 17 golüne direkt katkıda bulundu.
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