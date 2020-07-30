Savunmaya da yerli takviye

Ruiz'in ayrılığının ardından Vida'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan Beşiktaş, savunmaya da takviye yapacak.

Ruiz'in ayrılığının ardından Vida'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan Beşiktaş, savunmaya da takviye yapacak. Yerli bir stopere imza attırmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Denizlispor ile sözleşmesi sona eren Oğuz Yılmaz'a kanca attı. Geçtiğimiz günlerde ilk temasın gerçekleştirildiği 27 yaşındaki stoperin de siyah-beyazlı formayı giymek istediği kaydedildi.

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