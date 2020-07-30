30 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Savunmaya da yerli takviye

Savunmaya da yerli takviye
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

Ruiz'in ayrılığının ardından Vida'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan , savunmaya da takviye yapacak.

Ruiz'in ayrılığının ardından Vida'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan , savunmaya da takviye yapacak. Yerli bir stopere imza attırmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Denizlispor ile sözleşmesi sona eren Oğuz Yılmaz'a kanca attı. Geçtiğimiz günlerde ilk temasın gerçekleştirildiği 27 yaşındaki stoperin de siyah-beyazlı formayı giymek istediği kaydedildi.

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