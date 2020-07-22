İngiliz basını yazdı! Beşiktaş'a 24'lük kanat

Jordon Ibe Beşiktaş yolunda
Beşiktaş'ta bir süre önce gündeme gelen Jordan Ibe ismi gittikçe netlik kazanıyor. Son gelen haberlere göre, şu an boşta olan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, Beşiktaş'ın teklifine olumlu baktığı ifade edildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde "Jordon Ibe'ın aklındaki takım Beşiktaş. Ve Türk ekibi Ibe'ı heyecanlandırıyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca "Celtic ve diğer ekiplerin de ilgisine rağmen Ibe'ı Beşiktaş'ı tercih edecek" denildi.
İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ
Fotomaç'ın derlediği haberde 1.76 boyundaki futbolcunun geleceği ile belirsizliğin birkaç hafta içinde kesinleşeceği belirtilirken, "Yeni adresinin İstanbul olması şaşırtmaz" yorumu yapıldı. Öte yandan transferden sorumlu Erdal Torunoğulları'nın gelecek hafta İngiltere'ye gidip oyuncu ve menajeriyle masaya oturacağı öne sürülmüştü. Ada'da çıkan son haberler bu iddialaları güçlendirdi. Piyasa değeri 4.8 milyon euro olan Ibe için siyah-beyazlıların ne kadarlık bir teklif yapacağı merak konusu.
216 MAÇTA 19 GOL 26 ASİST
Jordon Ibe, daha önce Liverpool U18, U23 ve Liverpool A Takımı'nda forma giymişti. Son olarak Bournemouth'ta oynayan Ibe, kariyeri boyunca 216 maça çıkarken 19 gol 26 asistle oynamıştı.
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