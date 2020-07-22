22 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Jordon Ibe Beşiktaş yolunda

İngiliz basını yazdı! Beşiktaş'a 24'lük kanat
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.07.2020

'ta bir süre önce gündeme gelen Jordan Ibe ismi gittikçe netlik kazanıyor. Son gelen haberlere göre, şu an boşta olan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, Beşiktaş'ın teklifine olumlu baktığı ifade edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde "'ın aklındaki takım . Ve Türk ekibi Ibe'ı heyecanlandırıyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca "Celtic ve diğer ekiplerin de ilgisine rağmen Ibe'ı Beşiktaş'ı tercih edecek" denildi.

Henriksen'in menajerinden Beşiktaş'a mesaj

İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Fotomaç'ın derlediği haberde 1.76 boyundaki futbolcunun geleceği ile belirsizliğin birkaç hafta içinde kesinleşeceği belirtilirken, "Yeni adresinin olması şaşırtmaz" yorumu yapıldı. Öte yandan transferden sorumlu Erdal Torunoğulları'nın gelecek hafta 'ye gidip oyuncu ve menajeriyle masaya oturacağı öne sürülmüştü. Ada'da çıkan son haberler bu iddialaları güçlendirdi. Piyasa değeri 4.8 milyon euro olan Ibe için siyah-beyazlıların ne kadarlık bir teklif yapacağı merak konusu.

Beşiktaş'tan Boateng açıklaması

216 MAÇTA 19 GOL 26 ASİST

Jordon Ibe, daha önce U18, U23 ve Liverpool A Takımı'nda forma giymişti. Son olarak Bournemouth'ta oynayan Ibe, kariyeri boyunca 216 maça çıkarken 19 gol 26 asistle oynamıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a transfer müjdesi! Yıldız isme 3 teklif birden Beşiktaş'a transfer müjdesi! Yıldız isme 3 teklif birden
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi
Beşiktaş'tan Boateng açıklaması Beşiktaş'tan Boateng açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör