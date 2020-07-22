22 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Henriksen'in menajerinden Beşiktaş'a mesaj

Menajerinden Beşiktaş'a mesaj
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

'ın  listesinde 'sözleşmesi biten adaylar' arasında yer alan 'in menajerinden mesaj geldi. yönetimine uluslararası teamüllere uygun şekilde bir sözleşme örneğini kendisine göndermesi istendi.

'ın listesinde 'sözleşmesi biten adaylar' arasında yer alan 'in menajerinden mesaj geldi. yönetimine uluslararası teamüllere uygun şekilde bir sözleşme örneğini kendisine göndermesi istendi. Elinde somut üzerinden konuşulacak bir örnek olursa daha kolay görüşme yapabileceklerinin altını çizdi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Beşiktaş'ta oynamaya soğuk olmadığını iletti.
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