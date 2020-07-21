21 Temmuz 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Boateng açıklaması

Beşiktaş'tan Boateng açıklaması
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

, 'in 33. haftasında oynanan derbisinde sakatlanan Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in ayak bileğinde tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'in 33'üncü haftasında ile oynanan ve 2-0'lık galibiyetle sonuçlanan Fenerbahçe müsabakasında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Kevin Prince Boateng'e yapılan muayene sonucunda oyuncunun ayak bileğinde ödem tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı da eklendi.

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