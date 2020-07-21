Beşiktaş'tan Boateng açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in ayak bileğinde tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynanan ve 2-0'lık galibiyetle sonuçlanan Fenerbahçe müsabakasında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Kevin Prince Boateng'e yapılan muayene sonucunda oyuncunun ayak bileğinde ödem tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı da eklendi.

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