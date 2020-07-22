Beşiktaş'a transfer müjdesi! Burak Yılmaz'a 3 teklif birden
Beşiktaş’ın 35 yaşındaki kaptanı Burak Yılmaz’a 3 kulüpten teklif var. Fiorentina, Lecce ve Lille, golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetimin beklentisine en yakın öneriyi ise Fransız ekibi yaptı. İşte detaylar...
Yeni sezon için genç ve tecrübeli isimlerin karmasından oluşan dinamik bir kadro oluşturmayı planlayan Beşiktaş, diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri masaya yatırmaya hazırlanıyor.
Avrupa kulüplerinin ciddi bir şekilde ilgilendiği isimlerin başında Burak Yılmaz geliyor. 35 yaşındaki golcüye İtalya'dan Fiorentina ve Lecce'nin yanı sıra Fransa'dan Lille kulüpleri talip oldu. Siyah-beyazlı yönetimin, maaş indirimi için görüşeceği Burak'a tatminkâr bir teklif olması halinde değerlendireceği öğrenildi.
Buna en yakın önerinin ise Lille kulübünden geldiği ifade edildi. Lecce ise geçen sezon Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmayı çok istemiş, İstanbul'da yapılan pazarlıklarda istediği sonucu elde edememişti. Burak ile eski yönetimin yaptığı anlaşmaya göre yeni sezonla birlikte sözleşmesi iki yıl daha uzayacak ve sezon başına 12 milyon 600 bin TL garanti ücret kazanacak.
LİLLE'DEN 2 YILLIK SÖZLEŞME
Burak Yılmaz'ı izlemek için İstanbul'a gelen Fransız ekibi Lille'in sportif direktörü Luis Campos, tecrübeli forvetle de görüştü. Campos'un Burak'a "Golcülüğünü beğeniyorum, seni Lille'de görmek istiyorum" dediği ve 2 yıllık sözleşme önerisinde bulunduğu öğrenildi.
BU SEZON BURAK YILMAZ
26 MAÇ
24 İLK 11
14 GOL
7 ASİST
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