22 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta savunmaya yeni aday

Savunmaya yeni aday
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan , bonservisi elinde olan isimlerde işi sıkı tutuyor. 'ın ile sözleşmesi biten 'ı kadrosuna katacağı iddia ediliyor.

Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan , bonservisi elinde olan isimlerde işi sıkı tutuyor. 'ın ile sözleşmesi biten 'ı kadrosuna katacağı iddia ediliyor. 27 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'a gelmek istediği belirtilirken, kısa süre içinde somut adımların atılması bekleniyor.
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