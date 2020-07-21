21 Temmuz 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Başkan resmen açıkladı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldık"

Başkan resmen açıkladı! Beşiktaş ve F.Bahçe'den teklif aldık
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

Yeni sezon için takviye çalışmalarına başlayan ile , transferde karşı karşıya geldi. Manisaspor Başkanı , yaptığı açıklamada genç futbolcu için Beşiktaş, Fenerbahçe ve 'dan teklif aldıklarını belirtti.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda şampiyonluk yarışında uzak kalan iki ile 'de çalışmaları başladı. İki ezeli rakip, Manisaspor forması giyen 16 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ı gündemine aldı. Kulüp başkanı , yaptığı açıklamada iki takımın genç oyuncuya ilgisini doğrularken, Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcuları ve 'in transfer olmaları durumunda 15 pay alacaklarını söyledi.

Radyospor'a konuşan Murat Yörük'ün açıklamaları şu şekilde:

"KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DOĞACAĞIZ"

"Manisaspor'un 50 milyon TL civarında bir borcu var. Bu rakam futbol kulüpleri için çok büyük bir borç gibi gözüküyor ama Manisaspor'un bu durumlara düşmesinin asıl sebebi insanların küstürülmesi. Esnaflar, iş insanları, Manisalılar, halkı Manisaspor'a küsmüş gibi gözüküyor. Şu an Manisaspor yönetimi olarak Manisaspor'u eski günlerine döndürmek istiyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. Küllerimizden yeniden doğacağız. Planlama ve programlamamızı yapıyoruz"

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"BİLAL İÇİN BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE ALANYASPOR TEKLİF YAPTI"

"Bilal Budak'ın transferi için hiçbir kulüple anlaşmadık. Bilal için Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi aldık. Bilal'e Fenerbahçe dışında Beşiktaş ve 'un da teklifi oldu."

"BURAK VE CANER YURT DIŞINA GİDERSE YÜZDE 15 PAY ALACAĞIZ"

"Burak Yılmaz ve Caner Erkin'in yurt dışına transferinin satışından yüzde 15'lik pay alacağız. İki oyuncu ile yapılan sözleşmelerde bu mevcut."

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