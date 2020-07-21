21 Temmuz 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz için Lille iddiası! Bonservisini alırsa...

Burak için flaş iddia! Takımdan ayrılıyor
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.07.2020

'ın golcü oyuncusu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli golcüyle Lille'nin ilgilendiği ve alacaklarına karşılık bonservisini almasına karşılık kadrosuna katacağı iddia edildi.

Bu sezon ile 25 maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren ile Fransa Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor. Özellikle Lille'in sportif direktörü Luis Campos'un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve etmek istediği öğrenildi.

BURAK YILMAZ'I İZLEMEK İÇİN İSTANBUL'DA

Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, İstanbul'da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille'de görmek istediğini iletti.

SERBEST KALIRSA LILLE'E

Ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa'da forma giyecek.

Transfer listesi sızdı! İşte mevki mevki o isimler haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Transfer listesi sızdı! İşte mevki mevki o isimler Transfer listesi sızdı! İşte mevki mevki o isimler
Ljajic ve Boateng'in alternatifi bulundu! İşte yeni 10 numara Ljajic ve Boateng'in alternatifi bulundu! İşte yeni 10 numara
Yalçın Abdullah Avcı'yı yakaladı! 14 haftada... Yalçın Abdullah Avcı'yı yakaladı! 14 haftada...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör