19 Temmuz 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk rüzgarları

Dev maç öncesi dostluk rüzgarları
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak Beşiktaş ve Fenerbahçe, dev maç öncesi hesaplarından dostluk mesajları paylaştı.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun son derbi maçı öncesinde iki kulüp dostluk mesajları paylaştı.

Beşiktaş Kulübü'nün hesabından yapılan paylaşımda, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından bu paylaşıma, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır. Teşekkürler Beşiktaş." yanıtı verildi.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Derbi hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Dev maçın muhtemel 11'leri nasıl olacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

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