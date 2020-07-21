21 Temmuz 2020, Salı

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Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı! Teklifi reddetme nedeni...

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Nenad Bjelica'yı gündemine almış ve Hırvat teknik adamla yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı. Konuyla ilgili ülke basınına açıklamalarda bulunan Bjelica, sarı-lacivertli takımdan aldığı teklifi reddetme sebebini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 17:06
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Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı! Teklifi reddetme nedeni...

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Abdullah Avcı, Manuel Pellegrini, Erol Bulut ve Nenad Bjelica gibi isimleri gündemine almıştı.

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Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı! Teklifi reddetme nedeni...

Manuel Pellegrini, İspanya La Liga ekibi Real Betis'i tercih ederken, Abdullah Avcı ile temaslar ilerletilmemiş ve sadece 2 aday kalmıştı: Nenad Bjelica - Erol Bulut!

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Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı! Teklifi reddetme nedeni...

Konu ile ilgili Hırvat basınına konuşan Nenad Bjelica, Fotomaç'ın derlediği haberde Fenerbahçe'nin kendisine ilettiği teklife verdiği cevabı şu sözlerle duyurdu;

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Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı! Teklifi reddetme nedeni...

"Çok fazla teklif geldi ve doğal olarak takımlar, kendilerini düşünüp düşünmediğimi soruyorlar.

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Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı! Teklifi reddetme nedeni...

Arap ülkelerinden çok teklif geldi ancak hepsini reddettim. Almanya ve İspanya'dan temaslarımız vardı. Bir şeyler ters gitti. İsteklerimiz uyuşmadı.

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