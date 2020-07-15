15 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Flaş Caner Erkin kararı! Beşiktaş...

Flaş Caner Erkin kararı! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek için siyah-beyazlılardan karar çıktı. Teknik direktör deneyimli bekin kalmasını isterken, önerilen maaşta da iyileştirmeye gidilecek.

Beşiktaş'la olan sözleşmesi iki hafta sonra bitecek olan 'in menajeri, kendilerine önerilen rakamı az bularak ayrılık açıklaması yapmış, Başkan Ahmet Nur Çebi de "Fuzuli konuşan bir arkadaş ama o da kendince futbolcusunu koruyor. Bu yüzden saygı duyuyorum" karşılığını vermişti.

Sabah'ta yer alan habere göre 'nin yeni yabancı kuralını açıklamasının ardından, yerli oyuncu transferi daha fazla önem kazanınca Beşiktaş, Caner'le yeniden masaya oturma kararı aldı. Bu kararda teknik direktör 'ın talebi de etkili oldu.

Hem Caner hem de 'ün kalmasını isteyen Yalçın, 31 yaşındaki tecrübeli sol beke, "Yeni sezonda kadro planlarım arasında varsın" dedi.

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750 BİN EURO'LUK TEKLİFTE İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Bir kez daha Caner'le görüşecek olan yönetim daha önce önerilen 750 bin Euro'luk sözleşme teklifinde iyileştirme yapacak. Sergen Yalçın, Yeni Malatya maçında kazanılan penaltıyı Caner Erkin'e attırıp jest yapmıştı.

Son gözde Jens Jonsson haberin devamı

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