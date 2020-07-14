14 Temmuz 2020, Salı

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Takımından resmen ayrıldı! Yeni adresi Beşiktaş...

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, gündemine aldığı bir oyuncu takımından resmen ayrıldı. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 14:12
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Takımından resmen ayrıldı! Yeni adresi Beşiktaş...

Süper Lig'de bitime 2 hafta gibi kısa bir süre kala gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, birçok isimle temas halinde.

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Takımından resmen ayrıldı! Yeni adresi Beşiktaş...

Sergen Yalçın ile yakaladığı başarılı performansla son haftalarda da üst üste galibiyet alarak 4. sıraya kadar yükselen siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları için de büyük bir avantaj elde etmiş durumda.

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Takımından resmen ayrıldı! Yeni adresi Beşiktaş...

Gelecek sezon kadrosunda büyük revizyona gitmeyi planlayan siyah-beyazlılar kadrodaki bazı isimlerle vedalaşmayı planlarken, yapılacak takviyeler için birçok isimle görüşüyordu.

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Takımından resmen ayrıldı! Yeni adresi Beşiktaş...

Bu isimlerden biri de Bulgaristan ekiplerinden CSKA Sofya'da forma giyen Ganalı oyuncu Edwin Gyasi'ydi.

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Takımından resmen ayrıldı! Yeni adresi Beşiktaş...

İstanbul'a gelerek Beşiktaş forması giyeceği haberleri üzerine katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulunan Gyasi, İstanbul haberlerinin gerçeğini yansıtmadığını söyleyerek "Şu anda Bulgaristan'dayım. Perşembe günü İstanbul'a geleceğim haberleri doğru değil. Bulgaristan'da hayatım iyi gidiyor. Lig yeniden başladı. İlk maçımızı 2 gün önce oynadık ve bu maç 1-1 bitti" şeklinde konuşmuştu.

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