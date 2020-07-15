15 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın son gözdesi Jens Jonsson

Son gözde Jens Jonsson
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü , yönetimden öncelikle Süper Lig'i tanıyan yabancı oyuncuların transfer edilmesini istedi. Bu sebeple şimdiye kadar Lung, Mensah, Cisse ve N'Sakala ile temasa geçen yetkililerin, gözlerden uzak temas kurduğu bir diğer isimse 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oldu.

2016-17 sezonundan beri forması giyen ve Aykut Kocaman'ın favorilerinden olan Danimarkalı ön liberonun aynı zamanda stoperde oynayabilmesi Sergen'in dikkatini çeken bir özellik oldu. Yılda 300 bin euro ödenmesi planlanan Jonsson'u başarılı teknik adamın Atiba ile dönüşümlü olarak oynatmak istediği öğrenildi.

Sergen Yalçın'dan Burak ve Boateng açıklaması! haberin devamı

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