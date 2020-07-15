Beşiktaş'ın son gözdesi Jens Jonsson

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, yönetimden öncelikle Süper Lig'i tanıyan yabancı oyuncuların transfer edilmesini istedi. Bu sebeple şimdiye kadar Lung, Mensah, Cisse ve N'Sakala ile temasa geçen yetkililerin, gözlerden uzak temas kurduğu bir diğer isimse Konyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jens Jonsson oldu.

2016-17 sezonundan beri Konyaspor forması giyen ve Aykut Kocaman'ın favorilerinden olan Danimarkalı ön liberonun aynı zamanda stoperde oynayabilmesi Sergen'in dikkatini çeken bir özellik oldu. Yılda 300 bin euro ödenmesi planlanan Jonsson'u başarılı teknik adamın Atiba ile dönüşümlü olarak oynatmak istediği öğrenildi.

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