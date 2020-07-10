10 Temmuz 2020, Cuma
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Beşiktaş'tan Nana Ampomah operasyonu!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'tan Nana Ampomah'ı gündemine aldı. İşte detaylar...
Siyah-beyazlıların Bundesliga'ya veda eden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Nana Ampomah için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Express'in haberine göre; bir Türk takımı 24 yaşındaki Ganalı sol kanat için Fortuna Düsseldorf'a teklif yaptı. Oyuncuyu renklerine bağlamayı isteyen takımın Beşiktaş olduğu bilgisi verildi. Sezon başında 4 milyon Euro bedelle Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Nana Ampomah, 12 lig maçında 498 dakika süre alabildi, gol veya asist kaydedemedi.
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