10 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Nana Ampomah operasyonu!

Beşiktaş'tan Ampomah operasyonu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , Bundesliga'da küme düşen 'tan Nana Ampomah'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

Siyah-beyazlıların Bundesliga'ya veda eden 'ta forma giyen Nana Ampomah için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Express'in haberine göre; bir Türk takımı 24 yaşındaki Ganalı sol kanat için Fortuna Düsseldorf'a teklif yaptı. Oyuncuyu renklerine bağlamayı isteyen takımın olduğu bilgisi verildi. Sezon başında 4 milyon Euro bedelle Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Nana Ampomah, 12 lig maçında 498 dakika süre alabildi, gol veya asist kaydedemedi.

Beşiktaş Avrupa'ya kilitlendi! haberin devamı

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