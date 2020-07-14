Dorukhan Toköz'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...
Süper Lig'in sonuna yaklaşılırken transfer haberleri de artmaya başladı. Bu kapsamda Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz'ün adı Fenerbahçe ile geçiyordu. 24 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu dedikodulara adeta cevap verdi. İşte detaylar...
Süper Lig'de bitime 2 hafta kala transfer gündemi iyiden iyiye hız kazanmış durumda... Özellikle 4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor girişimlerini hızlandırmışken, geçtiğimiz haftalarda flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
Beşiktaş'ta sakatlanmasının ardından uzun süredir formadan uzak olan Dorukhan Toköz için Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmiş, hatta 24 yaşındaki oyuncunun sakatlığının geçmesine rağmen bu sebepten dolayı kadroya alınmadığı haberleri ortaya atılmıştı.
YANIT NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM!
Adı Fenerbahçe ile anılan başarılı oyuncu bu iddialar hakkında herhangi bir yorumda bulunmamıştı... Genç oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden bu iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşımda bulundu.
Toköz'ün Beşiktaş formasıyla paylaştığı fotoğrafa 'sus' ve 'kartal' emojileri koyarak trasnfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Dorukhan Toköz bu sezon ligde 6 karşılaşmada oynarken, son olarak 6 Ekim 2019'da Alanyaspor karşısında şans bulmuştu.
İşte o paylaşım...
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