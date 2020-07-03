03 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Victor Moses Beşiktaş'a önerildi

Flaş hamle! Eski F.Bahçeli Beşiktaş'a önerildi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.07.2020

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'a, menajerler sürekli oyuncu önermeye devam ediyor. Son olarak Inter'in bonservisini almamaya karar verdiği Victor Moses menajeri tarafından siyah-beyazlılara teklif edildi.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'a, menajerler sürekli oyuncu önermeye devam ediyor. Son olarak Inter'in bonservisini almamaya karar verdiği Victor Moses menajeri tarafından siyah-beyazlılara teklif edildi. Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye gelen ve bu sezon devre arasında Serie A'nın yolunu tutan Nijeryalı oyuncu için son kararı 'ın vereceği bildirildi. 'nin kadrosunda istemediği Moses'ın menajeri tarafından Beşiktaş'ın dışında birkaç farklı takıma daha önerildiği bildirildi.

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