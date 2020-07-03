03 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Emre Demir ve Mensah için devrede

Kartal’dan çifte taarruz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.07.2020

Corona virüsü nedeniyle verilen aradan sonra yükselişe geçen 'ta çalışmaları sürüyor. maçı öncesinde genç oyuncu Demir ve için sarı-kırmızılı takımın yöneticileriyle masaya oturacak.

'ta çalışmaları hız kazanmaya başladı. Siyah-Beyazlı yöneticiler 'da forma giyen genç futbolcu Demir için resmi teklifini yaptı. Taraflar, bu hafta oynanacak olan Kayserispor- Beşiktaş maçının hemen öncesinde ikinci kez masaya oturmaya hazırlanıyor. Beşiktaşlı yöneticilerin görüşeceği tek isim Emre Demir değil.

FABRI DE LİSTEDE

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan diğer isim . Siyah-Beyazlılar'ın, Emre Demir'in yanı sıra Kayserispor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için de sarıkırmızılı takımla masaya oturcağı gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ GEÇ KALMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş yönetimi belirlediği oyuncuları bir an önce transfer etmek istiyor. Genç Emre ve Mensah bunlardan sadece ikisi.

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor haberin devamı

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