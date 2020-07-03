Beşiktaş Emre Demir ve Mensah için devrede
Corona virüsü nedeniyle verilen aradan sonra yükselişe geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kayserispor maçı öncesinde genç oyuncu Emre Demir ve Bernard Mensah için sarı-kırmızılı takımın yöneticileriyle masaya oturacak.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanmaya başladı. Siyah-Beyazlı yöneticiler Kayserispor'da forma giyen genç futbolcu Emre Demir için resmi teklifini yaptı. Taraflar, bu hafta oynanacak olan Kayserispor- Beşiktaş maçının hemen öncesinde ikinci kez masaya oturmaya hazırlanıyor. Beşiktaşlı yöneticilerin görüşeceği tek isim Emre Demir değil.
FABRI DE LİSTEDE
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan diğer isim Bernard Mensah. Siyah-Beyazlılar'ın, Emre Demir'in yanı sıra Kayserispor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için de sarıkırmızılı takımla masaya oturcağı gelen haberler arasında.
BEŞİKTAŞ GEÇ KALMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş yönetimi belirlediği oyuncuları bir an önce transfer etmek istiyor. Genç Emre ve Mensah bunlardan sadece ikisi.
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