Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Dorukhan Toköz ile ilgili de konuşan Çebi, "Dorukhan neden gündeme getiriliyor? "Dorukhan Toköz ile 1,5 yıllık sözleşmemiz var, neden bunlar gündeme getiriliyor anlamıyorum. Dorukhan Toköz hakkını alacaktır, gereğini yapacağız." dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo canlı yayına katıldığı programda birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz ile ilgili konuşan Çebi, Sergen Yalçın'la birlikte güzel bir Beşiktaş için çalıştıklarını ifade etti.
"SERGEN HOCADAN ÇOK MUTLUYUM"
Sergen hocanın kontratı devam ediyor. Çok da mutluyum kendisinden. Sergen hoca kalmak istediği sürece, huzurlu olduğu sürece, başarılı olduğu sürece Beşiktaş'la devam edecektir. Biz Sergen hoca ile beraber el ele güzel bir Beşiktaş ortaya koymaya çalışıyoruz.
"SÖZLEŞMELER İÇİN SEZON SONU"
Futbolcularımızla sezon bittiğinde görüşeceğiz. Kendilerine Beşiktaş'ın durumunu izah ettim. Hepsiyle devam etmek istediğimi fakat mevcut şartlarda bunu yapmamız gerektiğini anlattık. Dolayısıyla sezon bittiğinde açıklamalarımız çerçevesinde hepsiyle konuşacağız.
"DORUKHAN HAKKINI ALACAKTIR"
Dorukhan neden gündeme getiriliyor? "Dorukhan Toköz ile 1,5 yıllık sözleşmemiz var, neden bunlar gündeme getiriliyor anlamıyorum. Dorukhan Toköz hakkını alacaktır, gereğini yapacağız."
BIRAKMAM SENİ KAMPANYASI HAKKINDA
Ahmet Nur Çebi, Bırakmam Seni kampanyasının TV yayını hakkında, "9-10 Ağustos gibi TV yayınımız olacak. Taraftarlarımızın daha çok katkı sağlamasını bekliyoruz. Piyango çekilişleri olacak. Bırakmam Seni tişörtleri satışa çıkacak." ifadelerini kullandı.
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