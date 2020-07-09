09 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Başkan resmen açıkladı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldık"

Başkan resmen açıkladı! Beşiktaş ve F.Bahçe'den teklif aldık
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

Samsunspor Başkanı , yaptığı açıklamada kaleci için ve Fenerbahçe'den resmi teklif aldıklarını ancak oyuncuyu şu an için satmayacaklarını söyledi.

Başkanı , ve Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu kalecileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'da yer alan habere göre Yüksel Yıldırım, "Nurullah Aslan için hem Beşiktaş'tan hem de Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi aldık. Nurullah'ı satmayacağız demiyoruz. Nurullah'ı şu an için satmayacağız. Nurullah'ın TFF 1. Lig tecrübesi eksik. Bana göre en az 2 yıl Süper Lig oynaması da gerek. Nurullah şımarmayacak, Nurullah 7/24 çalışacak. Ben de onu dünya yıldızı yapacağım. Nurullah neden bir gün Liverpool'un kalesini korumasın?

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Nurullah'ı Türkiye'de vereceğim kulüpler bonservis ödemesini yapabilecek mi? Ne yazık ki yapamayacak. Kiev'de Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool - Real Madrid maçını izlemiştim. Liverpool kaleci Karius'un hatalarıyla rezil olmuştu. Ben inanıyorum; Nurullah, Karius'tan daha iyilerini yapar.

Nurullah'ı 3-5 milyon Euro'ya Beşiktaş'a satacağıma, 50-60-80 milyon Euro'lara Liverpool gibi takımlara satmak isterim. Neden olmasın? Fenerbahçe oynatmadığı Eljif Elmas'ı Napoli'ye 17 milyon Euro'ya sattı. Biz oynattığımız oyuncuyu satacağız." ifadelerini kullandı.

1997 doğumlu kaleci Nurullah Aslan, bu sezon 28 maçta kalesinde yalnızca 11 gol gördü.

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