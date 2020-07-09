Beşiktaş'ta Domagoj Vida kulübe ihtarname çekti!

Mali anlamda zor durumda olan Beşiktaş, Domagoj Vida'dan gelen haberle sarsıldı. Siyah-beyazlıların Hırvat stoperi, alacakları için kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber de stoper Vida'dan geldi. Hırvat oyuncunun menajeri, yönetimle yaptığı görüşmelerin ardından herhangi bir sonuç elde edemeyince 1.5 milyon euro'luk geçmiş dönem borcu için kulübe ihtarname gönderdi. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan bir açıklama yapılmadı.

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