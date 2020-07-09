09 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Domagoj Vida kulübe ihtarname çekti!

Beşiktaş'a bir kötü haber de Vida'dan
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

Mali anlamda zor durumda olan , 'dan gelen haberle sarsıldı. Siyah-beyazlıların Hırvat stoperi, alacakları için kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.

Ekonomik olarak zor günler geçiren 'a bir kötü haber de stoper Vida'dan geldi. Hırvat oyuncunun menajeri, yönetimle yaptığı görüşmelerin ardından herhangi bir sonuç elde edemeyince 1.5 milyon euro'luk geçmiş dönem borcu için kulübe ihtarname gönderdi. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan bir açıklama yapılmadı.

Beşiktaş'ta krizin adı: Elneny haberin devamı

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