29 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Andre Pinto bombası! 3 yıllık sözleşme

Süper Lig devinden Andre Pinto bombası! 3 yıllık sözleşme
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

'ta önceki gün, yönetici Erdal Torunoğulları bir yanlışlık yapıp WhatsApp durumunda stoper 'nun bilgilerini paylaşmıştı. Bu paylaşımı hemen kaldıran Torunoğulları, futbolcu bilgisinin bir menajerden geldiğini, oyuncuyla ilgilenmediklerini belirtmişti. Ancak son gelen iddialara göre , Portekizli savunmacı ile çoktan anlaştı...

Pinto'nun alacağı ücret bilgisi bile kulislerde konuşulmaya başladı. Buna göre siyah-beyazlıların şu an boşta olan 30 yaşındaki Pinto ile 800 bin euro imza parası karşılığı el sıkıştığı öne sürüldü. Sözleşmenin 3 yıllık olacağı, Portekizli'nin ise yıllık 600 bin euro civarında bir rakam kazanacağı kaydedildi.

EL FETİH İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Son olarak ve menajerinin birkaç hafta içinde 'a gelerek işi resmiyete dökeceği bilgisi paylaşıldı. Futbola Porto altyapısında başlayan ve Portekiz'de Santa Clara, Setuba, Portimonense, Olhanense gibi takımlarda kiralık oynadıktan sonra 'da Panathinaikos'a bedelsiz olarak giden 1.94'lük stoper, 2 sezon sonra Braga ile tekrar ülkesine döndü ve 2017'de de Sportig'e geçiş yaptı. 2019'a kadar oynadığı Sporting'den geçtiğimiz yaz Al-Fateh'e gitmek için ayrılan defans oyuncusu, şubat ayında kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

"CARRASCAL ŞİMDİLİK BURADA KALMALI"

Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Jorge Carrascal'ın transferi konusunda CEO'su Enzo Francescoli açıklamalarda bulundu. Francescoli, ''Jorge bizden çok memnun. Biz de ondan çok memnunuz. Hala çok genç. Gitmesi gereken uzun bir yolu var. Şimdilim bizimle burada kalmalı" dedi.

(Fotomaç)

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