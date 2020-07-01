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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta hesap zamanı

Beşiktaş'ta hesap zamanı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

liderliğindeki siyah-beyazlılar, kalan 5 maçta 15 puan toplayarak 'i mutlaka ilk üç içinde bitirmeyi tek hedef haline getirdi...

, 'de kalan 5 maçta 15 puan toplayarak ligi mutlaka ilk üç içinde bitirmeyi tek hedef haline getirdi. Görünen lig tablosunda ve şampiyonluk yarışı için bir hayli avantajlı durumda ve genel kanı , G.Saray ve Beşiktaş'ın 3'üncülük için mücadele edeceği şeklinde. Trabzonspor'a tarafından verilen ceza için tarafından açıklanacak son kararla lig 3'üncülüğü oldukça büyük önem taşıyor.

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PUAN FARKINI ERİTTİLER

CAS'ın cezayı onaması halinde, lig üçüncüsü için ön eleme oynamaya hak kazanacak. CAS Trabzonspor'un cezasını kaldırsa bile, lig 3'üncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan veya tek eleme oynayarak katılacağı için sıralamada 3'üncü olmak bir hayli önem taşıyor. 27'nci hafta itibarıyla G.Saray'ın 6, Sivasspor'un 5 puan gerisinde olan Beşiktaş, 3 haftada puan farkını eriterek G.Saray'ın 1, Sivas'ın 3 gerisine kadar gelmiş durumda.

DEVLER LİGİ OLSUN İNDİRİM OLMASIN

Başkan 'yi indirim görüşmelerini sezon sonuna bırakma konusunda ikna eden , futbolculara müjdeyi verdi. Oyuncularıyla bir araya gelen başarılı teknik adam, "Ahmet Başkanımız bizi dinledi, indirim işi sezon sonuna kaldı. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak, kimsenin maaşından indirim olmayacak." dedi.

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SERİ BAŞI OLACAKLAR

Siyah-beyazlıların planlarına göre eğer ligi üçüncü bitirirlerse Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması oldukça yüksek ihtimal olarak öne çıkmış durumda. Son 5 yılın istatistiklerine göre Beşiktaş'ın 47.000 puanı var. Son 5 yılda aldığı +puanlarla Avrupa'nın en iyi 23'üncü takımı haline gelen siyah-beyazlıları bu puan, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı iki turda da seri başı hale getirecek.

(Fotomaç)

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