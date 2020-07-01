Beşiktaş'ta hesap zamanı
Sergen Yalçın liderliğindeki siyah-beyazlılar, kalan 5 maçta 15 puan toplayarak Süper Lig'i mutlaka ilk üç içinde bitirmeyi tek hedef haline getirdi...
Beşiktaş, Süper Lig'de kalan 5 maçta 15 puan toplayarak ligi mutlaka ilk üç içinde bitirmeyi tek hedef haline getirdi. Görünen lig tablosunda Başakşehir ve Trabzonspor şampiyonluk yarışı için bir hayli avantajlı durumda ve genel kanı Sivasspor, G.Saray ve Beşiktaş'ın 3'üncülük için mücadele edeceği şeklinde. Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen ceza için CAS tarafından açıklanacak son kararla lig 3'üncülüğü oldukça büyük önem taşıyor.
PUAN FARKINI ERİTTİLER
CAS'ın cezayı onaması halinde, lig üçüncüsü Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamaya hak kazanacak. CAS Trabzonspor'un cezasını kaldırsa bile, lig 3'üncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan veya tek eleme oynayarak katılacağı için sıralamada 3'üncü olmak bir hayli önem taşıyor. 27'nci hafta itibarıyla G.Saray'ın 6, Sivasspor'un 5 puan gerisinde olan Beşiktaş, 3 haftada puan farkını eriterek G.Saray'ın 1, Sivas'ın 3 gerisine kadar gelmiş durumda.
DEVLER LİGİ OLSUN İNDİRİM OLMASIN
Başkan Ahmet Nur Çebi'yi indirim görüşmelerini sezon sonuna bırakma konusunda ikna eden Sergen Yalçın, futbolculara müjdeyi verdi. Oyuncularıyla bir araya gelen başarılı teknik adam, "Ahmet Başkanımız bizi dinledi, indirim işi sezon sonuna kaldı. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak, kimsenin maaşından indirim olmayacak." dedi.
SERİ BAŞI OLACAKLAR
Siyah-beyazlıların planlarına göre eğer ligi üçüncü bitirirlerse Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması oldukça yüksek ihtimal olarak öne çıkmış durumda. Son 5 yılın istatistiklerine göre Beşiktaş'ın 47.000 puanı var. Son 5 yılda aldığı +puanlarla Avrupa'nın en iyi 23'üncü takımı haline gelen siyah-beyazlıları bu puan, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı iki turda da seri başı hale getirecek.
(Fotomaç)
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