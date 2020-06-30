Vida'ya Roma ve Inter kancası
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida İtalya yolcusu. Tecrübeli stoper için Inter ve Roma siyah beyazlılara teklif yapmaya hazırlanıyor.
İtalyan basını, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Domagoj Vida'nın, sezonun sona ermesiyle beraber kulüpten ayrılacağını ifade etti. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Vida için Ocak ayında da İtalyan devi girişimlerde bulunmuş ancak bu gerçekleşmemişti.
Beşiktaş'a geldiği günden bu yana gösterdiği başarılı performansla izleyenleri kendine hayran bırakan Domagoj Vida'yı en çok isteyen kulübün Inter olduğu ifade ediliyor.
GODIN'IN YERİNE İSTİYORLAR
Antonio Conte, Inter'deki geleceği belirsizliğini koruyan Diego Godin'in yerini Vida ile doldurmayı planlıyor.
2. ADAY CENGİZ'İN TAKIMI ROMA
Siyah beyazlılarla sezon sonu iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılacak Vida için 2. aday da Cengiz Ünder'in takımı Roma oldu. Buna göre İtalyan kulübünün de, Inter ile beraber sezon sonunda Vida'ya teklifte bulunacağı aktarıldı.( Fotomaç)
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