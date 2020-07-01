01 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

"Diaby'i bize verin"

Diaby'i bize verin
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

'ta 'ın gelmesiyle çıkışa geçen Abdoulay Diaby için Portekiz'den dikkat çeken bir haber geldi. Son 3 maçta 2 gol atan Diaby için Sergen Yalçın'ın "olumlu" rapor verdiği ve bonservisinin alınmasına sıcak baktığı kaydedildi.

O Jogo Gazetesi'nde yer alan habere göre Sporting, Diaby'nın bonservisi için kendileriyle iletişime geçen 'tan 4.5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Portekiz ekibinin, 29 yaşındaki oyuncunun ayrılığı için kolaylık yapmaya da hazır olduğu vurgulandı.

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