30 Haziran 2020, Salı

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Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Resmen açıkladı

Yeni sezon için oyuncu arayışlarını hızlandıran Süper Lig'in iki devi Beşiktaş işe Galatasaray'da gündem kaleci transferi... Loris Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından kaleci takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar ile Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle kaleci arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, transferde karşı karşıya gelmişti. Tecrübeli file bekçisi, ülke basınına yaptığı açıklamada geleceğine ilişkin konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 23:01 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 23:05
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Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Resmen açıkladı

Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaleci transferinde bir numaralı adayı olan Claudio Bravo, son kararını verdiğini duyurdu.

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Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Resmen açıkladı

Kaleci transferi arayışında olan sarı-kırmızılılar ve siyah-beyazlıları karşı karşıya getiren tecrübeli kaleci, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Resmen açıkladı

Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleye tecrübeli bir ismi transfer etmek isteyen Cimbom, Claudio Bravo isminde karar kılmıştı.

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Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Resmen açıkladı

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFTE BULUNDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Alman kaleci Loris Karius'tan boşalan kaleye yeni bir isim arayan Beşiktaş'ta da Bravo gündeme gelmiş, hatta siyah beyazlıların yıllık 1.6 milyon euro teklif yaptığı belirtilmişti.

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Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Resmen açıkladı

İki takımı karşı karşıya getiren Claudio Bravo'nun sözleşmesi Manchester City ile bu sezon sonunda sona erecek.

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