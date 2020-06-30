Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Resmen açıkladı

Yeni sezon için oyuncu arayışlarını hızlandıran Süper Lig'in iki devi Beşiktaş işe Galatasaray'da gündem kaleci transferi... Loris Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından kaleci takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar ile Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle kaleci arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, transferde karşı karşıya gelmişti. Tecrübeli file bekçisi, ülke basınına yaptığı açıklamada geleceğine ilişkin konuştu. İşte detaylar...