28 Haziran 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz fırtına gibi esiyor

Burak Yılmaz fırtına gibi esiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

Geçen sezonun devre arasında olduğu 'ta ikinci dönemini yaşayan , siyah-beyazlılarda en fazla gol attığı sezonu geçiriyor.

2006-07'de siyah-beyazlı kulübe olan Burak, ilk yılında siyah-beyazlı forma ile 7'si maçı olmak üzere 37 karşılaşmada görev yaptı ve ilk sezonunu 6 golle noktaladı. Bir sonraki sezon 'ta sadece yarım dönem forma giyen Burak, 2007-2008'de siyah-beyaz formayla lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçta forma giydi ve sadece 1 gol kaydetti.

SAKATLIĞI ZORLADI

Beşiktaş'taki ikinci döneminin başlangıcı olan 2018-19 sezonunun ikinci yarısında siyah-beyazlı forma ile 15 karşılaşmada görev yapan tecrübeli forvet, 11 gol kaydetti. Sakatlığı nedeniyle bu sezonun ilk 4 haftasında forma giyemeyen ve toplamda 7 maçta görev yapamayan , oynadığı 22 lig maçında rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı. Böylelikle Beşiktaş forması altında en golcü sezonunu geçiren milli futbolcu, Beşiktaş'taki 1.5 sezonluk ikinci döneminde 25 gol kaydetti.

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GOL PASLARINA DİKKAT

Burak Yılmaz, attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarını da gole kavuşturdu. Bu sezon 7 kez gol öncesi pasını veren (asist) tecrübeli oyuncu, geçen hafta oynanan ve önceki gün oynanan maçlarında ikişer kez takım arkadaşlarını gole götüren pasları verdi.

ÇİN'DEN GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra , F.Bahçe, , , G.Saray ve 'da oynayan Burak Yılmaz, ikinci macerasının devam ettiği 2018-2019 sezonunun devre arasında yeniden Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

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YÜZDE 88.9 İSABET

Konyaspor maçında 3 şut atıp 2'sinde isabet sağlayıp 1 de gol atan Burak Yılmaz, 2 de asistle geceye damga vurdu. 43 kez topla buluşup 27 pasında yüzde 88.9 isabet sağlayan kaptan, 2 de kilit pas verdi. Ayrıca 3 top çalmayla defansına da yardım etti.

KONGRE ÜYESİ OLDU

Beşiktaş'a geldikten sonra yönetimin kararıyla takım kaptanlığına da yükselen Burak Yılmaz, ayrıca kısa bir süre önce de siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu.

(Fotomaç)

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