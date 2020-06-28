Burak Yılmaz fırtına gibi esiyor
Geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarda en fazla gol attığı sezonu geçiriyor.
2006-07'de siyah-beyazlı kulübe transfer olan Burak, ilk yılında siyah-beyazlı forma ile 7'si Türkiye Kupası maçı olmak üzere 37 karşılaşmada görev yaptı ve ilk sezonunu 6 golle noktaladı. Bir sonraki sezon Beşiktaş'ta sadece yarım dönem forma giyen Burak, 2007-2008'de siyah-beyaz formayla lig, kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçta forma giydi ve sadece 1 gol kaydetti.
SAKATLIĞI ZORLADI
Beşiktaş'taki ikinci döneminin başlangıcı olan 2018-19 sezonunun ikinci yarısında siyah-beyazlı forma ile 15 karşılaşmada görev yapan tecrübeli forvet, 11 gol kaydetti. Sakatlığı nedeniyle bu sezonun ilk 4 haftasında forma giyemeyen ve toplamda 7 maçta görev yapamayan Burak Yılmaz, oynadığı 22 lig maçında rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı. Böylelikle Beşiktaş forması altında en golcü sezonunu geçiren milli futbolcu, Beşiktaş'taki 1.5 sezonluk ikinci döneminde 25 gol kaydetti.
GOL PASLARINA DİKKAT
Burak Yılmaz, attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarını da gole kavuşturdu. Bu sezon 7 kez gol öncesi pasını veren (asist) tecrübeli oyuncu, geçen hafta oynanan Denizli ve önceki gün oynanan Konya maçlarında ikişer kez takım arkadaşlarını gole götüren pasları verdi.
ÇİN'DEN GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Manisa, F.Bahçe, Eskişehir, Trabzon, G.Saray ve Beijing Guoan'da oynayan Burak Yılmaz, ikinci Trabzonspor macerasının devam ettiği 2018-2019 sezonunun devre arasında yeniden Beşiktaş'ın yolunu tuttu.
YÜZDE 88.9 İSABET
Konyaspor maçında 3 şut atıp 2'sinde isabet sağlayıp 1 de gol atan Burak Yılmaz, 2 de asistle geceye damga vurdu. 43 kez topla buluşup 27 pasında yüzde 88.9 isabet sağlayan kaptan, 2 de kilit pas verdi. Ayrıca 3 top çalmayla defansına da yardım etti.
KONGRE ÜYESİ OLDU
Beşiktaş'a geldikten sonra yönetimin kararıyla takım kaptanlığına da yükselen Burak Yılmaz, ayrıca kısa bir süre önce de siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu.
(Fotomaç)
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