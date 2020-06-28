Beşiktaş'tan çifte transfer bombası!

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşandı. Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle tecrübeli futbolcuların yanında genç isimlere de yönelecek olan siyah-beyazlılar, gündemine aldığı iki ismin transferini bitirmek için harekete geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş, Basel'in 29 yaşındaki Arnavut savunma oyuncusu Taulant Xhaka'ya kanca taktı. İsviçre'den Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Basel ile sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kalan ve ayrılmak istediğini kulübüne ileten Taulant Xhaka için devreye girdi. Beşiktaş'ın transfer için çok büyük bir teklifinin olmayacağı ancak Basel'in beklentisinin de makul bir bonservis olduğu vurgulandı. Kariyerini İsviçre'de geçiren ve Basel dışında 1 sezon kiralık olarak Grasshoppers forması giyen Taulant Xhaka, Arsenalli Granit Xhaka'nın ağabeyi... Defansif orta saha dışında stoper ve sağ bek olarak da görev alabilen Xhaka, bu sezon 36 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.





ERNST'DEN ATAKAN TEKLİFİ

Beşiktaş'ın altyapısı için çalışmalar yapan Fabian Ernst, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede Bundesliga- 2 takımlarında Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor'u önerdi... Alman ekibinin Bundesliga'ya çıkma şansını kaybetmesi durumunda mali anlamda küçülmeye gitmek zorunda olduğunu anlattı. Hem stoper hem de ön libero oynayabilen 1.90'lık Atakan'ın bu süreçte Beşiktaş için mükemmel bir seçenek olabileceğinin üzerinde durdu. Çift mevkili oyuncuların her zaman avantaj olduğunu söyledi. Atakan'ın 23 yaşında olduğunu Bundesliga-2'de kalması durumunda yeteri kadar aşama kaydedemeyeceğini bildiği için Stuttgart, yükselemezse kesinlikle tavsiye ettiğini anlattı.





(Fotomaç)

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