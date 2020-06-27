Vodafone Park'ta Fikret Orman sürprizi

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırladı. Corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanan maçta karton taraftarlar tribündeki yerini alırken eski başkan Fikret Orman'ın karton taraftar olarak statta yerini alması dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırladı. Siyah beyazlı ekip Burak Yılmaz, Diaby ve Lens'in golleriyle 3-0 kazandı. Kartal'ın kazandığı maçta ilginç bir görüntü dikkatlerden kaçmadı.

Tribündeki karton taraftarlar arasında eski başkan Fikret Orman'ın da fotoğrafı yer aldı. Öte yandan bu fotoğraf Beşiktaş'ın resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.





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