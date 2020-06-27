27 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Vodafone Park'ta Fikret Orman sürprizi

Vodafone Park'ta Fikret Orman sürprizi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

'in 29. haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırladı. Corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanan maçta karton taraftarlar tribündeki yerini alırken eski başkan 'ın karton taraftar olarak statta yerini alması dikkatlerden kaçmadı.

'in 29. haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırladı. Siyah beyazlı ekip , Diaby ve Lens'in golleriyle 3-0 kazandı. Kartal'ın kazandığı maçta ilginç bir görüntü dikkatlerden kaçmadı.

Tribündeki karton taraftarlar arasında eski başkan 'ın da fotoğrafı yer aldı. Öte yandan bu fotoğraf Beşiktaş'ın resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.


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