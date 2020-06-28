Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından takımın oynadığı hücum futbolcu, sayısal olarak da kendisini gösterdi.

Abdullah Avcı yönetiminde maç başına 1,66 puan toplayan ve 1,55 gol atan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından maç başına 2.00 puan toplarken, ortalama 2.00 gol attı. Beşiktaş, Avcı döneminde rakip kaleye maç başına ortalama 12,39 şut çekerken, Yalçın döneminde bu rakam 16,33 oldu. Avcı döneminde 18 maçta 28 gol atan Beşiktaş, Yalçın yönetiminde ise 10 maçta 20 gol buldu. İlk 18 haftada 24 gol yiyen ve maç başına kalesinde 1.33 gol gören Beşiktaş, geride kalan 10 maçta ise 9 gol yerken, bu rakam 0,90'a düştü.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük performansını ve gençleri takıma adapte etme şeklini çok beğendi ve başkanlık süresinin sonuna kadar yola devam etme kararı aldı. Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Çebi, 1 yıllık sözleşmesi kalan Yalçın ile lig biter bitmez masaya oturacak ve 2022/23 sezonu sonuna kadar sözleşme tazeleyecek.

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