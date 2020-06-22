22 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın Adem Ljajic'i özel olarak tebrik etti

Sergen Yalçın'dan o oyuncuya özel tebrik!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.06.2020

Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrasında teknik direktör , yıldız oyuncusu Adem Ljajic'i özel olarak tebrik etti.

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 5-1 ayrılarak taraftarlarını sevindirdi. Mücadelede performansıyla öne çıkan isim ise Adem Ljajic oldu. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü 'ın maç sonunda Sırp oyuncunun yanına giderek özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

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ADEM LJAJIC DENİZLİSPOR KARŞISINDA NE YAPTI?

Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic, Aralık 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı. Tecrübeli orta saha Denizlispor karşısında en fazla kilit pas (5) atan, en fazla şut (3) atan, en fazla isabetli şut (2) atan, en fazla kilit pas (5) yapan, en fazla orta yapan (9) ve en fazla başarılı orta (4) yapan oyuncu oldu. Sahada 61 kez topla buluşan Ljajic'in pas yüzdesi 90.9 olarak belirlendi. Sadece 1 kez adam geçip, 2 faul aldı; hiç top kaptırmadı. 2 uzun topunda da isabet sağladı.

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