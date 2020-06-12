12 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Herkes şen şakrak

Herkes şen şakrak
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Beşiktaş, Antalya hazırlıklarını sürdürdü. Keyifler yerindeydi. , idmandaki golüyle şov yaptı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, pas ve dar alanda kontrol çalışmasının ardından taktik programının yer aldığı uygulamalarla sona erdi. İdman sırasında oyuncuların keyifli olduğu gözden kaçmadı. Ayrıca 'in antrenmanda attığı golün videosu sosyal medyada yayınlandı.
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