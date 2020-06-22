22 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kaptanlar dümene geçti

Beşiktaş'ta kaptanlar dümene geçti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.06.2020

Usta kramponlar, Denizli’de kaliteyi konuşturdu. Burak golüyle, Atiba da mücadelesiyle zaferde büyük rol oynadı.

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli isimleri Burak Yılmaz ve Atiba, Denizlispor sınavında kaliteyi konuşturdu. 2-1 kaybedilen Antalya maçında yokluğu hissedilen Burak, Denizli karşılaşmasında ilk golü atarken, 'dan maç sonu övgüler aldı. Atiba da performansıyla farklı zaferde önemli rol oynadı. Kanadalı yıldız, yüzde 92 pas isabeti tutturmasının yanı sıra toplam 9 kez ikili mücadele kazandı. 1 defa da tehlikeli atak önledi. Yalçın'ın soyunma odasında iki yıldızı özel olarak tebrik ettiği de gelen haberler arasında.

EN FARKLI GALiBiYET
Siyah- beyazlı ekip, bu sezonki en farklı galibiyetini de Sergen Yalçın yönetiminde elde etti. Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde evinde Göztepe'yi 3-0 yenen ve Kayserispor ile G.Birliği karşılaşmalarını 4-1'lik skorlarla kazanan Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Denizlispor'a deplasmanda 5-1 üstünlük kurdu.

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