Beşiktaş'ın Denizli kafilesi açıklandı! Yıldız isim kadroda yok

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda Vida, Dorukhan, Douglas ve Boateng kadroda yer almadı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla tamamladı. Bu arada, siyah-beyazlıların kamp kadrosunda Vida, Dorukhan, Douglas ve Boateng maç kadrosunda yer almadı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah saatlerinde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

KADRO AÇIKLANDI

Siyah-beyazlılarda karşılaşmanın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıkları ve tedavi süreçleri süren Vida, Dorukhan ve Douglas ile Boateng'in yer almadığı kadro şöyle:

"Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby"

Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maç için bugün saat 16.00'da uçakla Denizli'ye giderek kampa girecek.





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