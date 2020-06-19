19 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Denizli kafilesi açıklandı! Yıldız isim kadroda yok

Beşiktaş'ın Denizli kafilesi açıklandı! Yıldız isim kadroda yok
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 Giriş Tarihi: 19.06.2020

, 'in 28. haftasında ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda Vida, Dorukhan, Douglas ve Boateng kadroda yer almadı.

, 'in 28'inci haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla tamamladı. Bu arada, siyah-beyazlıların kamp kadrosunda Vida, Dorukhan, Douglas ve Boateng maç kadrosunda yer almadı.

BJK 'nde sabah saatlerinde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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KADRO AÇIKLANDI

Siyah-beyazlılarda karşılaşmanın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıkları ve tedavi süreçleri süren Vida, Dorukhan ve Douglas ile Boateng'in yer almadığı kadro şöyle:

"Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby"
Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Atatürk Stadı'nda oynanacak maç için bugün saat 16.00'da uçakla Denizli'ye giderek kampa girecek.


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