Beşiktaş'ın yolladığı Pedro Rebocho'yu Marsilya alıyor!
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Guingamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlıların yolladığı Portekizli oyuncuya Marsilya talip oldu.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak veda ettiği Portekizli futbolcu Rebocho'ya sürpriz bir talip çıktı. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Olympique Marsilya, bir süredir ilgilendiği Hassane Kamara'yı Nice'e kaptırdı. Oyuncu için 4 milyon Euro öneren Nice, yıldız ismin kulübü Reims ile anlaşmaya vardı.
Bu futbolcuyu rakibine kaptırdıktan sonra alternatif isimlere yönelen Marsilya'nın, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Pedro Rebocho'yu transfer edebileceği iddia edildi.
Beşiktaş, sezon başında Guingamp'tan kiraladığı 25 yaşındaki sol bekten memnun kalmamıştı. Siyah-beyazlı kulüp, "2019-2020 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" diyerek oyuncuyla vedalaşmıştı.
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