21 Haziran 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Joe Hart'ın sözleşmesi yenilenmedi! Beşiktaş...

Sözleşmesi yenilenmedi! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

Loris Karius ile yollarını ayıran , gelecek sezon için kaleye bir takviye yapmayı gündemine almıştı. Bu kapsamda siyah-beyazlıların 'ı istediği öne sürülürken, Burnley'in İngiliz file bekçisinin sözleşmesini yenilemeyeceği bildirildi.

Alman kalecisi Loris Karius'la yollarını ayıran , yeni sezon için kaleci arayışlarına başlamıştı. Siyah-beyazlı takımın gündeminde ise İngiliz file bekçisi 'ın olduğu iddia ediliyordu. İngiliz basını deneyimli eldivenle ilgili flaş bir haberi duyurdu.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Burnley, Joe Hart'a 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağını bildirdi. Kalecinin yeni takım arayışına başladığı kaydedildi.

33 yaşındaki İngiliz eldiven, kariyerinde , Torino, ve Burnley gibi takımların formalarını giydi. Kariyerinde önemli başarılar barındıran tecrübeli file bekçisi, İngiltere Milli Takımı ile 75 maça çıktı.

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