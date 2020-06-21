Joe Hart'ın sözleşmesi yenilenmedi! Beşiktaş...
Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, gelecek sezon için kaleye bir takviye yapmayı gündemine almıştı. Bu kapsamda siyah-beyazlıların Joe Hart'ı istediği öne sürülürken, Burnley'in İngiliz file bekçisinin sözleşmesini yenilemeyeceği bildirildi.
Alman kalecisi Loris Karius'la yollarını ayıran Beşiktaş, yeni sezon için kaleci arayışlarına başlamıştı. Siyah-beyazlı takımın gündeminde ise İngiliz file bekçisi Joe Hart'ın olduğu iddia ediliyordu. İngiliz basını deneyimli eldivenle ilgili flaş bir haberi duyurdu.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Burnley, Joe Hart'a 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağını bildirdi. Kalecinin yeni takım arayışına başladığı kaydedildi.
33 yaşındaki İngiliz eldiven, kariyerinde Manchester City, Torino, West Ham United ve Burnley gibi takımların formalarını giydi. Kariyerinde önemli başarılar barındıran tecrübeli file bekçisi, İngiltere Milli Takımı ile 75 maça çıktı.
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