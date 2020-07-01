01 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın o ismi istedi! Yaz transfer dönemine damga vuracak...

Yalçın o ismi istedi! Yaz transfer dönemine damga vuracak...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

yıldız ismi Burak Yılmaz'ın yanına bir daha gerçekleştirmek istiyor. , gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunan 'yi takımında görmek istediğini yönetime bildirdi.

Yeni sezonda daha güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalara başlayan yönetim, kulübün ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olması sebebiyle bonservisi elinde olan ve kiralık futbolcular üzerine yoğunlaşma kararı almıştı.Teknik direktör 'ın isteği doğrultusunda takımın her bölgesine takviye için düğmeye basan yönetimin, son olarak Aytemiz 'un Senegalli yıldızı 'yi gözüne kestirdiği öğrenildi.

Alanya formasıyla bu sezon çıktığı 27 Süper Lig maçında 19 gollük performans sergileyerek, 20 gol sayısı bulunan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un ardından ikinci sırada yer alan 35 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmelerin başladığı bildirildi.

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PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Aytemiz Alanyaspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcüyle pazarlık masasına oturan yönetim, ilk olarak, 'Alanyaspor'dan kazandığımız 1.5 milyon Euro'dan kontrat isteriz' talebiyle karşılaştı.Fanatik'in haberine göre 'ın ise oyuncunun temsilcisine 1.2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi. Taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.

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