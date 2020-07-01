Sergen Yalçın o ismi istedi! Yaz transfer dönemine damga vuracak...
Beşiktaş yıldız ismi Burak Yılmaz'ın yanına bir transfer daha gerçekleştirmek istiyor. Sergen Yalçın, gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunan Papiss Cisse'yi takımında görmek istediğini yönetime bildirdi.
Yeni sezonda daha güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalara başlayan yönetim, kulübün ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olması sebebiyle bonservisi elinde olan ve kiralık futbolcular üzerine yoğunlaşma kararı almıştı.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda takımın her bölgesine takviye için düğmeye basan yönetimin, son olarak Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli yıldızı Papiss Cisse'yi gözüne kestirdiği öğrenildi.
Alanya formasıyla bu sezon çıktığı 27 Süper Lig maçında 19 gollük performans sergileyerek, 20 gol sayısı bulunan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un ardından ikinci sırada yer alan 35 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmelerin başladığı bildirildi.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Aytemiz Alanyaspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcüyle pazarlık masasına oturan yönetim, ilk olarak, 'Alanyaspor'dan kazandığımız 1.5 milyon Euro'dan kontrat isteriz' talebiyle karşılaştı.Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ın ise oyuncunun temsilcisine 1.2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi. Taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.
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