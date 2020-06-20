20 Haziran 2020, Cumartesi

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Beşiktaş'a transferde piyango! Yıldız oyuncu için sıraya girdiler

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında maddi anlamda darboğaza giren siyah-beyazlılara transfer piyangosu vurdu. Kara Kartal'ın yıldız oyuncusu için adeta sıraya girdiler. İşte o isim ve isteyen takımlar...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 17:16
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Beşiktaş'a transferde piyango! Yıldız oyuncu için sıraya girdiler

Mali anlamda zor günler yaşayan ve sms kampanyası başlatan Beşiktaş'ı tahmin etmediği bir yıldızı kurtarabilir...

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Beşiktaş'a transferde piyango! Yıldız oyuncu için sıraya girdiler

Siyah beyazlılar, corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşadığı kaybı minimuma indirebilmek için kısa süre önce yardım kampanyaları için düğmeye basmıştı.

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Beşiktaş'a transferde piyango! Yıldız oyuncu için sıraya girdiler

Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan ve mücadeleden mağlubiyetle ayrılan Kara Kartal'ı, sezon sonunda yaşanabilecek bir oyuncu satışı mutlu edebilir.

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Beşiktaş'a transferde piyango! Yıldız oyuncu için sıraya girdiler

Buna göre gelecek sezon Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği o yıldız için Avrupa'nın önemli kulüplerinin devreye girdiği ifade edilirken, siyah beyazlı yönetimin istediği miktarın ve tavrının net olduğu ifade edildi.

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Beşiktaş'a transferde piyango! Yıldız oyuncu için sıraya girdiler

Fotomaç'ın dış basından aktardığı haber şu şekilde:

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