Ahmet Nur Çebi Mehmet Ekşi'yi duyurdu! "Anlaşmak üzereyiz" | Mehmet Ekşi kimdir?

Yeni sezon için hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, altyapıyı güçlendirmek için kolarrı sıvadı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı canlı yayında altyapının başına Mehmet Ekşi'yi getireceklerini açıkladı.

Gelecek yıl için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Halihazırda bulunan ekonomik problemler ve corona virüsü salgınının getirdiği maddi kayıp nedeniyle yerli oyunculara yönecek olan siyah-beyazlılar, bu doğrultuda altyapısını güçlendirme kararı aldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, CNN Türk'e yaptığı açıklamada altyapının başına Mehmet Ekşi'yi getirmeyi düşündüklerini belirtti.

Çebi, yaptığı açıklamada "Altyapıya Beşiktaş'ın en çok değer verdiği ve bu ailenin evladı Mehmet Ekşi'yi düşünüyorum. Bugün yarın inşallah kendisiye el sıkışacağım." ifadelerini kullandı.

MEHMET EKŞİ KİMDİR?

Mehmet Ekşi, 1 Nisan 1953'te Sarıyer'de dünyaya geldi. Trabzonspor ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde uzun süre başarıyla görev yapan eski millî futbolcu ve teknik direktördür.

Futbolculuk kariyeri

Elazığspor'da oynarken Trabzonspor'lu yetkililerin dikkatini çekerek, 1977-78 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-mavili takımın 1978-79'da şampiyon olan kadrosunda yer aldı. 1979-80 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Ağırbaşlı, az konuşan, öz söyleyen karakter yapısı ile takım arkadaşları arasında saygı uyandırdı ve yöneticiler tarafından kaptanlığa getirildi. Defansta ve orta sahada, bilhassa hava toplarındaki üstünlüğü dikkat çekti. Zaman zaman hücuma katılarak, galibiyet getiren gollerin de sahibi oldu. Beşiktaş formasıyla 189 maç oynadı ve 25 gol attı. 1982-1983 sezonunda Fenerbahçe ile yapılan Türkiye Kupası çeyrek final maçında çift sarı kartlı çıktığından, bu hem Beşiktaş'ın kupadan elenmesine neden olmuş hem de onun futbol hayatına büyük bir darbe vurmuştur. 1983-84 sezonunda Karagümrük'e kiralandı ve 1984-85 sezonunda Antalyaspor'a transfer oldu. Antalyaspor 2. lige düşünce 1986'da Konyaspor'a transfer oldu. 1986-87 sezonunda Silivrispor'da oynadıktan sonra 1988 yılında futbolu bıraktı.

Teknik direktörlük kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başladı. Beşiktaş'ın teknik ekibinde görev yaparken 2005-2006 sezonunda Rıza Çalımbay'ın istifa etmesi ile geçici süre teknik direktörlüğe getirildi. 1 ay kadar "A" takımın sorumluluğun üstlenen Mehmet Ekşi, Jean Tigana'nın gelmesi ile genel menajerlik görevini üstlenmiştir.

DİĞER