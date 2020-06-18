Edwin Gyasi'den Beşiktaş'a yeşil ışık!
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, transferde gündemine Ganalı futbolcu Edwin Gyasi'yi almıştı. CSKA Sofya'da forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye'ye transferine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'la adı geçen 28 yaşındaki Ganalı futbolcu Edwin Gyasi, Radyospor'a açıklamalarda bulundu perşembe günü imza için İstanbul'a geleceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
CSKA Sofia forması giyen Gyasi, "Şu anda Bulgaristan'dayım. Perşembe günü İstanbul'a geleceğim haberleri doğru değil. Bulgaristan'da hayatım iyi gidiyor. Lig yeniden başladı. İlk maçımızı 2 gün önce oynadık ve bu maç 1-1 bitti" dedi.
"TÜRKİYE İYİ BİR LİG"
Edwin Gyasi, Türkiye'ye transfer olacağı iddialarına cevap verdi. Gyasi, "Türkiye gerçekten iyi bir lig. Türkiye'de futbol oynamak benim için bir seçenek. Türkiye'de oynayan arkadaşlarım var ve onlardan çok şey duyuyorum. Türk taraftarların harika olduğunu duydum. Kayserisporlu Bernard Mensah ve Malatyasporlu Afriyie Acquah ile konuşuyorum. Menajerimin Türkiye'de oynayan oyuncuları var. Ben şu anda CKSA Sofia'da oynamak zorunda olduğum maçlara konsantre oluyorum. Sezon sonunda boşa çıkacağım. Türkiye'ye bu sene gelebilirim" şeklinde konuştu.
"BENİM İÇİN BİR SEÇENEK OLABİLİR"
Edwin Gyasi son olarak Beşiktaş iddiaları hakkında bir açıklama yaptı ve bu sorulara cevap vermek istemediğini söyledi. Gyasi, "Beşiktaş sorularına cevap vermek istemiyorum. Şu anda oynayacağım maçlara konsantre oluyorum. Bundan 2 sene önce benimle Bursaspor ilgileniyordu. Sezon sonunda Türkiye benim için bir seçenek olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.
EDWIN GYASI KİMDİR?
28 yaşındaki Hollanda doğumlu Ganalı sağ kanat oyuncusu Gyasi, kariyerinde AZ Alkmaar, Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda, Aalesund, Dallas gibi takımların da formasını giydi. Gyasi, CSKA Sofya formasıyla çıktığı 52 maçta 6 gol atıp 10 asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı